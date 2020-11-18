Зеленский рассказал о результате второго теста на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его результат повторного теста на коронавирусную инфекцию тоже оказался положительным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его результат повторного теста на коронавирусную инфекцию тоже оказался положительным.

Украинский лидер отметил, что продолжает выполнять свои должностные обязанности, так как чувствует себя хорошо. Прежде пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель рассказала, что здоровье Владимира Зеленского с каждым днем становится все лучше.

Глава страны также подчеркнул, что он уже начал чувствовать запахи и к нему постепенно начинают возвращаться силы.