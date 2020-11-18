Первые авторейсы по Лачинскому коридору прошли при участии военных России

Подразделение военной полиции ВС РФ сопроводило первые после остановки боевых действий авторейсы по Лачинскому коридору в сторону Степанакерта.

Подразделение военной полиции ВС РФ сопроводило первые после остановки боевых действий авторейсы по Лачинскому коридору в сторону Степанакерта.

Командующий миротворцами России генерал-лейтенант Рустам Мурадов 17 ноября сообщил об открытии движения по Лачинскому коридору. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. За первые сутки после открытия по дороге проехало 28 гражданских машин в сопровождении российской военной полиции. На следующий день в Степанакерт вернулись 23 автобуса и 42 авто с беженцами.

После распространения новостей о вновь открытой дороге и обеспечении в нем безопасности российскими миротворцами, резко вырос поток желающих людей вернуться в Нагорно-Карабахскую Республику. В мэрии Еревана сообщили, что из-за такого количества желающих уехать в Карабах, пришлось дополнительно выделить еще восемь автобусов.