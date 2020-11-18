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21:59   18 Ноября 2020
Политика

Первые авторейсы по Лачинскому коридору прошли при участии военных России

Первые авторейсы по Лачинскому коридору прошли при участии военных России

Подразделение военной полиции ВС РФ сопроводило первые после остановки боевых действий авторейсы по Лачинскому коридору в сторону Степанакерта.

Командующий миротворцами России генерал-лейтенант Рустам Мурадов 17 ноября сообщил об открытии движения по Лачинскому коридору. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. За первые сутки после открытия по дороге проехало 28 гражданских машин в сопровождении российской военной полиции. На следующий день в Степанакерт вернулись 23 автобуса и 42 авто с беженцами.

После распространения новостей о вновь открытой дороге и обеспечении в нем безопасности российскими миротворцами, резко вырос поток желающих людей вернуться в Нагорно-Карабахскую Республику. В мэрии Еревана сообщили, что из-за такого количества желающих уехать в Карабах, пришлось дополнительно выделить еще восемь автобусов.

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#миротворцы #армения #беженцы #карабах

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