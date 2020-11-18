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21:25   18 Ноября 2020
Армия

Минобороны РФ: "Искандер-М" будет ведущим оружием российских ракетных войск

Минобороны РФ: "Искандер-М" будет ведущим оружием российских ракетных войск

Тактический комплекс "Искандер-М" останется ключевым оружием ракетных войск России до 2030 года. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Данный оперативный ракетно-тактический комплекс еще долгое время будет соответствовать современным требованиям, подчеркнул генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. По его словам, "Искандер-М" может применять крылатые ракеты, а также аэробаллистические. Несмотря на это, у комплекса остается высокий потенциал для дальнейшей реализации.

"Искандер-М" используется для ликвидирования малоразмерных и площадных целей, например, реактивных систем залпового огня, командных пунктов или ракетных комплексов. Он способен поразить цель на расстоянии 500 км.

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