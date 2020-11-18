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21:11   18 Ноября 2020
Экономика

Новак и вице-премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в нефтеотрасли

Новак и вице-премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в нефтеотрасли

Переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере обсудили вице-премьер РФ Александр Новак и его белорусский коллега Алексей Оверчук.

В качестве одной из тем стороны обсудили возможность использования инфраструктуры в России для экспорта нефтепродуктов из республики. Новак отметил, что компании в РФ продолжают поставлять топливо на белорусские НПЗ и исполнять обязательства на взаимовыгодных условиях.

Минск и Москва ранее начали обсуждение вопроса о перенаправлении из литовских в российские порты поставок нефтепродуктов, из-за высказываний Вильнюса в сторону избирательного процесса в Белоруссии. По словам российского вице-премьера, перенаправление поставок нефти может составить около 4-6 млн тонн. Ранее стороны начали обсуждение условий поставок газа в 2021 году.

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#новак #нефть #белоруссия

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