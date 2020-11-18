Военнослужащие ЛНА предотвратили диверсию возле нефтяных скважин в Ливии

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) нашли автомобиль с взрывчаткой в районе Рас-Лануфа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) нашли автомобиль с взрывчаткой в районе Рас-Лануфа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Военные фельдмаршала Халифы Хафтара занимались патрулированием территорий рядом с нефтяными скважинами. В процессе проверки местности они обнаружили пикап марки Toyota. В салоне на переднем пассажирском сидении находились две авиационные бомбы ФАБ-250, около 15 артиллерийских снарядов. В Сети уже появились кадры с места инцидента.

Предполагается, что террорист-смертник ехал в нефтяной район Рас-Лануфа, но транспортное средство по пути заглохло. Местонахождение джихадиста неизвестно.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что ЛНА провела обучение по борьбе с экстремизмом. Военнослужащие использовали боевые патроны, технику и артиллерию во время проведения операции "Аль-Карама".