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21:04   18 Ноября 2020
Экономика

Жители Украины ощутят новое подорожание газа после Нового года

Жители Украины ощутят новое подорожание газа после Нового года

Стоимость газа на Украине в очередной раз вырастет с начала 2021 года, заявила член Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий.

В структуре тарифа на распределение газа содержится 50% его стоимости, а в действующей цене доставки этот показатель заложен еще на весеннем уровне. Украинцы получают две отдельные платежки за газ, и цена за распределение повысится из-за осеннего подорожания, пояснила Бабий.

"Нафтогаз" ранее предупреждал, что кубометр голубого топлива для граждан будет стоить 6,33 гривны. По сравнению с октябрем, тарифы выросли на треть, что объясняется грядущей зимой и запуском отопительного сезона. Стоимость поставок предприятиям теплоэнергетического комплекса также была увеличена.

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