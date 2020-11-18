Жители Украины ощутят новое подорожание газа после Нового года

Стоимость газа на Украине в очередной раз вырастет с начала 2021 года, заявила член Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий.

Стоимость газа на Украине в очередной раз вырастет с начала 2021 года, заявила член Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий.

В структуре тарифа на распределение газа содержится 50% его стоимости, а в действующей цене доставки этот показатель заложен еще на весеннем уровне. Украинцы получают две отдельные платежки за газ, и цена за распределение повысится из-за осеннего подорожания, пояснила Бабий.

"Нафтогаз" ранее предупреждал, что кубометр голубого топлива для граждан будет стоить 6,33 гривны. По сравнению с октябрем, тарифы выросли на треть, что объясняется грядущей зимой и запуском отопительного сезона. Стоимость поставок предприятиям теплоэнергетического комплекса также была увеличена.