В Сети появилось видео, на котором делегатов Форума политического диалога в Тунисе вынуждают голосовать за главу "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу.

В Сети появилось видео, на котором делегатов Форума политического диалога в Тунисе вынуждают голосовать за главу "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу.

Видео опубликовало агентство Alsaaa24. Запись была сделана скрытой камерой, на видео был распознан голос члена ливийского Госсовета Салеха Саида. Он заявил делегатам о необходимости избрания Башаги на пост главы нового ливийского правительства.

"Голосовать за Башагу выгодно для всех. Выборы должны пройти в пользу главы "МВД". Он является единственным гарантом наших интересов", — сообщил на записи политик.

Саид обратился к участникам форума со скрытой угрозой и напомнил, что Башага имеет влияние. Он отметился в Схиратском соглашении и в операции "Рассвет в Ливии", в которой участвовали группировки, подконтрольные ПНС. Как было произнесено в записи, если Башага не одержит победу на выборах на пост премьер-министра нового правительства, то триполитанские "власти" не забудут предательства делегатов.

"Вы должны понимать, что благодаря "министру" вы находитесь в своем положении. И если вы не проголосуете за него, я полагаю, он этого не забудет", — гласит расшифровка записи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что коррумпированные участники тунисского форума были готовы выбрать Фатхи Башагу на должность премьера за 30 миллионов долларов. Это не первое сообщение в СМИ о коррупции на межливийских переговорах.