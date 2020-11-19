Аналитики Credit Suisse назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, заслуживает все большее уважение в профессиональных кругах всего мира.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, заслуживает все большее уважение в профессиональных кругах всего мира.

Об этом говорится в отчете аналитиков одного из крупнейших финансовых конгломератов Швейцарии Credit Suisse.

В частности, специалисты конгломерата отмечают, что, согласно промежуточным данным третьего этапа массовых клинических испытаний российской вакцины, ее эффективность составляет рекордные 92%. Это один из лучших показателей в мире.

Еще одним плюсом «Спутника V» является длительность иммунитета к коронавирусной инфекции, приобретенной после вакцинации.

«Длительность действия иммунитета достигается за счет того, что "Спутник V" основан на аденовирусе человека и использует инъекции двух векторов — rAd26 и rAd5, признают аналитики швейцарского банка. "Спутник V" – это человеческая вакцина для человека», — говорится в отчете швейцарских аналитиков.

Также в пользу российской вакцины говорит универсальность логистики. Вакцину «Спутник V» в высушенной (лиофилизированной) форме необходимо хранить при температуре от +2 до +8 градусов по шкале Цельсия, а не при -20, которые требуются для хранения замороженной форма «Спутника V», или -70, как того требуют условия хранения вакцины Pfizer.

Благодаря этому «Спутник V» в высушенной форме удобно доставлять в любую точку мира, подчеркивают аналитики.

Кроме того, плюсом этой вакцины является и тот факт, что она была разработана «Центром Гамалеи», который ранее создал эффективные вакцины от Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) и лихорадки Эбола.

«Вакцины НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – это мировой бренд», — говорится в отчете Credit Suisse.

В заключение эксперты приводят выдержку из пресс-релиза о вакцине «Спутник V», в которой говорится о мощностях, которые Россия готова задействовать для производства необходимого количества препарата.

«Существующие контракты РФПИ с международными партнерами обеспечивают возможность производства более 500 миллионов доз вакцины вне России ежегодно, и отмечаются цели по наращиванию производства в Индии, Китае и Бразилии», — цитирую швейцарские эксперты информацию из пресс-релиза.

Там же отмечается, что для внутрироссийского использования, как ожидается, в уже в январе 2021 года будет произведено три миллиона доз вакцины «Спутник V».