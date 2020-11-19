Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:35   19 Ноября 2020
Весь мир

Аналитики Credit Suisse назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Аналитики Credit Suisse назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, заслуживает все большее уважение в профессиональных кругах всего мира.

Об этом говорится в отчете аналитиков одного из крупнейших финансовых конгломератов Швейцарии Credit Suisse.

В частности, специалисты конгломерата отмечают, что, согласно промежуточным данным третьего этапа массовых клинических испытаний российской вакцины, ее эффективность составляет рекордные 92%. Это один из лучших показателей в мире.

Еще одним плюсом «Спутника V» является длительность иммунитета к коронавирусной инфекции, приобретенной после вакцинации.

«Длительность действия иммунитета достигается за счет того, что "Спутник V" основан на аденовирусе человека и использует инъекции двух векторов — rAd26 и rAd5, признают аналитики швейцарского банка. "Спутник V" – это человеческая вакцина для человека», — говорится в отчете швейцарских аналитиков.

Аналитики Credit Suisse назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Также в пользу российской вакцины говорит универсальность логистики. Вакцину «Спутник V» в высушенной (лиофилизированной) форме необходимо хранить при температуре от +2 до +8 градусов по шкале Цельсия, а не при -20, которые требуются для хранения замороженной форма «Спутника V», или -70, как того требуют условия хранения вакцины Pfizer.

Благодаря этому «Спутник V» в высушенной форме удобно доставлять в любую точку мира, подчеркивают аналитики.

Кроме того, плюсом этой вакцины является и тот факт, что она была разработана «Центром Гамалеи», который ранее создал эффективные вакцины от Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) и лихорадки Эбола.

«Вакцины НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – это мировой бренд», — говорится в отчете Credit Suisse.

Аналитики Credit Suisse назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

В заключение эксперты приводят выдержку из пресс-релиза о вакцине «Спутник V», в которой говорится о мощностях, которые Россия готова задействовать для производства необходимого количества препарата.

«Существующие контракты РФПИ с международными партнерами обеспечивают возможность производства более 500 миллионов доз вакцины вне России ежегодно, и отмечаются цели по наращиванию производства в Индии, Китае и Бразилии», — цитирую швейцарские эксперты информацию из пресс-релиза.

Там же отмечается, что для внутрироссийского использования, как ожидается, в уже в январе 2021 года будет произведено три миллиона доз вакцины «Спутник V».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#преимущества #испытания #аналитики #аналоги #коронавирус #российская вакцина #вакцина "Спутник V"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров