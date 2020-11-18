Бабицкий объяснил, к чему приведут Украину игры с арестами самолетов РФ

Никакой возможности арестовать российские самолеты за пределами Украины у властей страны нет. Впрочем, как не существует в природе и «Автономной республики Крым», пишет журналист Андрей Бабицкий.

Никакой возможности арестовать российские самолеты за пределами Украины у властей страны нет. Впрочем, как не существует в природе и «Автономной республики Крым». Об этом пишет журналист Андрей Бабицкий, комментируя «виртуальный арест» самолетов авиалиний России за полеты в Крым.

Власти Украины уже давно пытаются ввести санкции против российских авиакомпаний, чьи самолеты летают на полуостров. В марте 2014 года Киев закрыл небо над Крымом, и с тех пор «Украэрорух» фиксирует все нарушения и в каждом случае выписывает штраф. К концу прошлого года общая сумма составила 13 миллиардов гривен — около 550 мииллионов долларов.

«Естественно, никто и не подумал удовлетворять эти вздорные претензии, — напоминает журналист в колонке на сайте Украина.ру.

Арест самолетов маловероятен еще и потому, что российские авиакомпании не являются собственниками большинства воздушных судов. Они берут их в аренду или лизинг у западных компаний, напоминает журналист. А те будут агрессивно отстаивать права на свое имущество, поскольку оно приносит им прибыль.

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты за полеты в Крым, бездумно провоцируют Россию к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Бабацкий в теории допустил, что украинские претензии будут использованы как очередной один рычаг экономического давления на Россию. Это и вынуждает правительство Крыма применить ответные меры, считает журналист. Тем более, что прецеденты были: в 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта Сухума. Это помешало возобновить регулярное авиасообщения со столицей Абхазии.

«Украинским олигархам и чиновникам есть что терять в Крыму, несмотря на то что часть их активов отошла в собственность государства из-за отказа платить налоги. Пансионаты, земельные участки, предприятия, торговые сети, прошедшие перерегистрацию и переписанные на граждан России, продолжают оставаться собственностью многих крупных бизнесменов и политиков из Украины», — пишет Бабицкий.

Закон не позволяет просто отобрать активы. Но значительная их часть перешла в руки украинских граждан в результате сомнительных сделок, по заниженным ценам и на внеконкурсной основе, говорится в статье. Если мошенничество при приобретении будет доказано, то собственность автоматически перейдет государству.

«Инициировать расследование правительству Крыма ничего не стоит. И оно это сделает, если Киев продолжит свои игры с арестами», — заключает автор статьи.

Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, объявила об аресте 44 самолетов российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.