Илон Маск высказался о российских и украинских ракетных двигателях

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели. Бизнесмен ответил в Twitter на пост исследователя Тима Додда, который составил генеалогическое древо космических двигателей Советского Союза.

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели. Бизнесмен ответил в Twitter на пост исследователя Тима Додда, который составил генеалогическое древо космических двигателей Советского Союза.

«Черт, а это непросто! Я довольно долго смотрел на российские/украинские двигатели. Они хороши», — написал Маск.

Literally months & months of work have gone into this. I *THINK* I finally finished the most complete family tree of Soviet rocket engines I've ever seen!!! This video is going to be RIDICULOUS. I can't wait to teach you what I've learned! (Thanks for the help @rweb11742) pic.twitter.com/9H5TCigIco — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) November 17, 2020

Предприниматель не первый раз хвалит советские двигатели. Так, в июне он признал, что «стоит отдать должное» советским разработкам двигателей 1980-х годов. Тогда Маск отметил, что именно они послужили толчком для разработчиков ракетных двигателей Raptor, которые решили использовать вместо водорода смесь метана и жидкого кислорода.

Весной 2019 года миллиардер назвал ракетную технику РФ «отличной» и указал, что российские двигатели — лучшие в настоящее время.

В 2017 году Маск назвал «лучшими после Falcon 9» советские ракеты «Зенит», которые в данный момент производятся на Украине. Отметим, что двигатели РД-171 для «Зенитов» производит госкорпорация Роскосмос.

Ранее бизнесмен поделился своим опытом сдачи четырех тестов на коронавирус за один день. Два теста показали отрицательный результат, а остальные два — положительный. Маск назвал подобное «чушью».