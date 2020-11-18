Сотрудники КГБ Белоруссии провели обыск в доме Виктора Бабарико

Правоохранители пришли с обыском в дом экс-кандидата на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико 18 ноября.

Правоохранители пришли с обыском в дом экс-кандидата на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико 18 ноября.

Обыск в доме Виктора Бабарико, по данным белорусских СМИ, продолжался порядка трех часов. В нем участвовали 10 сотрудников КГБ и участковый. В ходе обыска в доме бывшего кандидата на пост президента Белоруссии нашли охотничье ружье.

Бабарико содержится в следственном изоляторе с 18 июня. В отношении него заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 431, ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 235. Под стражей Бабарико будет находиться до 18 декабря.