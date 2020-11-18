Кедми назвал Пашиняна наказанием для Армении

В руководстве Армении нет никого, кто может правильно определить проблемы государства в военной, экономической, государственной и политической сферах и обозначить способы их решения, подчеркнул Яков Кедми.

Израильский военный эксперт Яков Кедми еще в начале боевых действий в Нагорном Карабахе прогнозировал, что армянская армия может потерять те районы, которые были захвачены у Азербайджана, и саму непризнанную республику, поскольку президент Армении Никол Пашинян довел страну до такого состояния. И опасения подтвердились. Об этом аналитик рассказал в интервью изданию Media.Az.

«На меня набросились, мол, я с таким пренебрежением говорю о "замечательной армянской армии, которая умеет только побеждать". Но через полтора месяца всем стало ясно, что мои слова оказались правдой», — сказал эксперт.

Напомним, в ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорно-Карабахской Республике. Оно остановило боевые действия в регионе.

Согласно документу, враждующие стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях и произвести обмен военнопленными. Ереван отдает Баку три района: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. На территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Армения и Азербайджан также обмениваются телами погибших, разблокируют экономические и транспортные связи.

На фоне заключения мирного соглашения оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна, а в Ереване прошли акции протеста, сопровождаемые беспорядками. При этом, как считает Кедми, реваншистские настроения армянского общества не оправдаются. Он также допустил отставку президента страны.

«Мир не будет нарушен. Я смотрю по Сирии. В тех местах, куда вошла военная полиция России, военные действия прекратились. В России создан и обучен миротворческий контингент, способный предотвращать возобновление боевых действий. В Армении два с половиной года назад привели к власти Пашиняна – человека "никто»". Скорее всего, его уберут. Кого они поставят вместо него? Я не знаю. Но у Армении не будет никаких сил и возможностей для реванша», — объяснил аналитик.

Военный эксперт считает, что армянская армия «перестала существовать в той форме, в которой она была». В руководстве Армении нет никого, кто может правильно определить проблемы государства в военной, экономической, государственной и политической сферах и обозначить способы их решения, подчеркнул Кедми.

«Пашинян не хочет уходить, для этого нужна другая культура. Японец на месте Пашиняна давно бы сделал харакири, а русский или немец - застрелились. От стыда, от позора, от того, до чего он довел свою страну. А у армянского премьера и его команды одна задача – удержаться в кресле. Пашинян — это очень большое наказание от Господа Бога для армянского народа, такого и врагам не пожелаешь», — заключил израильский аналитик.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались ожесточенные бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Перемирия удалось достигнуть лишь 10 ноября при участии России.