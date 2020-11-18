Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:44   18 Ноября 2020
Политика

Кедми назвал Пашиняна наказанием для Армении

Израильский военный эксперт Яков Кедми еще в начале боевых действий в Нагорном Карабахе прогнозировал, что армянская армия может потерять те районы, которые были захвачены у Азербайджана, и саму непризнанную республику, поскольку президент Армении Никол Пашинян довел страну до такого состояния. И опасения подтвердились. Об этом аналитик рассказал в интервью изданию Media.Az.

«На меня набросились, мол, я с таким пренебрежением говорю о "замечательной армянской армии, которая умеет только побеждать". Но через полтора месяца всем стало ясно, что мои слова оказались правдой», — сказал эксперт.

Напомним, в ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорно-Карабахской Республике. Оно остановило боевые действия в регионе.

Согласно документу, враждующие стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях и произвести обмен военнопленными. Ереван отдает Баку три района: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. На территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Армения и Азербайджан также обмениваются телами погибших, разблокируют экономические и транспортные связи.

Кедми назвал Пашиняна наказанием для Армении

На фоне заключения мирного соглашения оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна, а в Ереване прошли акции протеста, сопровождаемые беспорядками. При этом, как считает Кедми, реваншистские настроения армянского общества не оправдаются. Он также допустил отставку президента страны.

«Мир не будет нарушен. Я смотрю по Сирии. В тех местах, куда вошла военная полиция России, военные действия прекратились. В России создан и обучен миротворческий контингент, способный предотвращать возобновление боевых действий. В Армении два с половиной года назад привели к власти Пашиняна – человека "никто»". Скорее всего, его уберут. Кого они поставят вместо него? Я не знаю. Но у Армении не будет никаких сил и возможностей для реванша», — объяснил аналитик.

Военный эксперт считает, что армянская армия «перестала существовать в той форме, в которой она была».  В руководстве Армении нет никого, кто может правильно определить проблемы государства в военной, экономической, государственной и политической сферах и обозначить способы их решения, подчеркнул Кедми.

«Пашинян не хочет уходить, для этого нужна другая культура. Японец на месте Пашиняна давно бы сделал харакири, а русский или немец - застрелились. От стыда, от позора, от того, до чего он довел свою страну. А у армянского премьера и его команды одна задача – удержаться в кресле.  Пашинян — это очень большое наказание от Господа Бога для армянского народа, такого и врагам не пожелаешь», — заключил израильский аналитик.

Кедми назвал Пашиняна наказанием для Армении

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались ожесточенные бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Перемирия удалось достигнуть лишь 10 ноября при участии России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#армения #карабах #пашинян #кедми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров