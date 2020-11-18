Способы борьбы с мошенниками на примере Дзюбы обсудят в МГ "Патриот"

Участники пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему защиты персональных данных, где обсудят ситуацию с российским футболистом Артемом Дзюбой.

Участники пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему защиты персональных данных, где обсудят ситуацию с российским футболистом Артемом Дзюбой.

Эксперты расскажут, как не стать жертвой "слива" и быть психологически готовым к общению с "медиамошенниками". В ситуации помогут разобраться председатель совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете ГД по образованию и науке Петр Казанский, психолог-конфликтолог Валерий Соколюк и другие, передает Nation News.

Некоторое время назад стало известно, что россияне не стали осуждать футболиста за скандальное видео интимного характера. Журналисты Nation News провели анкетирование среди своих читателей и рассказали об итогах опроса.