Варшава не получала от Минска документов на экстрадицию авторов Nexta

Представители польской Генеральной прокуратуры в настоящий момент не располагают документами из Республики Беларусь об экстрадиции создателей канала Nexta в Telegram.

Представители польской Генеральной прокуратуры в настоящий момент не располагают документами из Республики Беларусь об экстрадиции создателей канала Nexta в Telegram.

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Эва Бялик. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Перед этим белорусская Генпрокуратура направила запрос в Министерство юстиции Польши. В своем обращении правоохранители Минска просили арестовать Романа Протасевича и Степана Путило, стоявших у истоков проекта Nexta.

Бялик отметила, что от коллег из Белоруссии не поступало документов по этому вопросу. Это исключает возможность приступить к разбору ситуации в рамках законов Польши.