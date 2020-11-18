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20:09   18 Ноября 2020
Политика

Варшава не получала от Минска документов на экстрадицию авторов Nexta

Варшава не получала от Минска документов на экстрадицию авторов Nexta

Представители польской Генеральной прокуратуры в настоящий момент не располагают документами из Республики Беларусь об экстрадиции создателей канала Nexta в Telegram.

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Эва Бялик. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Перед этим белорусская Генпрокуратура направила запрос в Министерство юстиции Польши. В своем обращении правоохранители Минска просили арестовать Романа Протасевича и Степана Путило, стоявших у истоков проекта Nexta.

Бялик отметила, что от коллег из Белоруссии не поступало документов по этому вопросу. Это исключает возможность приступить к разбору ситуации в рамках законов Польши.

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