Запад прозевал конкурента: в Азии создан крупнейший торговый альянс без США

Пятнадцать азиатских стран создали крупнейший в мире торговый блок – Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), рассчитывая, что этот шаг поможет им устранить негативные последствия пандемии коронавируса.

Пятнадцать азиатских стран создали крупнейший в мире торговый блок – Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), рассчитывая, что этот шаг поможет им устранить негативные последствия пандемии коронавируса.

Об этом пишет ведущее экономическое издание Японии Nikkei Asian Review, отмечая, что объединение 15-ти азиатских государств в мощный торговый блок произошло на фоне того, что США проявляют все меньше интереса к международным торговым проектам, а Евросоюз и Великобритания все еще не могут договориться о том, как им взаимодействовать после Brexit. Азия же собирается занять лидирующие позиции в процессе формирования новой глобальной торговой архитектуры.

«В партнерство вошли Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, а также все десять стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вместе взятые, они составляют 30% мирового ВВП и населения», — подчеркивает издание.

При этом издание отмечает, что новый блок ВРЭП начнет работать после того, как соглашение будет ратифицировано как минимум шестью странами АСЕАН и тремя другими государствами.

«Уверен, что в скором времени ВРЭП будет ратифицировано и вступит в силу, что ускорит восстановление наших экономик после пандемии и обеспечит общее процветание народам и бизнесам всех стран-участниц», — заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, во время церемонии подписания договора, которая прошла в онлайн-режиме.

Идея о создании ВРЭП была впервые официально озвучена в 2012 году, напоминает Nikkei Asian Review. Переговоры о создании торгового блока продолжались с 2013 года. Но, после того как в 2016 году президентом США стал Дональд Трамп, который сразу же направил страну по пути протекционизма, процесс активизировался, поскольку азиатские страны захотели развивать свободную торговлю.