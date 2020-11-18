ВОЗ предупредила о возможном снижении эффективности антибиотиков

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует возможное повышение устойчивости организма человека к лекарствам-антибиотикам.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует возможное повышение устойчивости организма человека к лекарствам-антибиотикам.

Проблема в том, что жители европейских стран часто их неправильно принимают. ВОЗ предупреждает, что антибиотики не могут предотвратить заражение коронавирусом. Результаты исследований показали, что подавляющее большинство людей, принимавших антибиотики, не были больны коронавирусом. Но все равно пили их, чтобы не заразиться.

Число заразившихся коронавирусом почти на 4 млн человек выросло в мире за прошедшую неделю. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что это самый высокий показатель с начала эпидемии, пишет интернет-издание "Вечерняя Москва".