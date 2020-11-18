Недвижимость в Крыму стремительно дорожает

Крымские квартиры в строящихся новостройках распродаются на несколько лет вперед, цены за квадратный метр растут, а покупатели готовы вкладывать деньги в любую недвижимость.

Крымские квартиры в строящихся новостройках распродаются на несколько лет вперед, цены за квадратный метр растут, а покупатели готовы вкладывать деньги в любую недвижимость.

Бум на рынке недвижимости полуострова начался в середине июля, примерно сразу после снятия карантинных ограничений. Эксперты изначально связывали это с отложенным спросом и программой льготного ипотечного кредитования. Но количество запросов неуклонно росло, интересы покупателей постепенно расширялись от стандартных панельных домов 60–67 тыс. руб. за кв. м до элитных квартир по цене 100–120 тыс. руб. за кв. м и домов по цене от 10 млн руб. и выше.

"К августу число сделок превысило число докризисных, а цены продолжали расти – апартаменты до 15–20%, новостройки до 10–20%, вторичное жилье – до 15–25%", — сообщил сотрудник крымского агентства недвижимости.

В повышении цен собственники в основном руководствовались ростом курса доллара, с которым традиционно связывают стоимость жилья в Крыму, а также повышенным интересом потенциальных покупателей, добавил специалист.

В результате объекты на 2,8–3 млн руб. раскупались очень быстро. Некоторые покупатели опасались не успеть закрыть сделку до ноября – окончания льготной ипотечной программы. Другие вполне справедливо опасались, что накопленных средств может не хватить даже на однокомнатную квартиру.