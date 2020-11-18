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19:42   18 Ноября 2020
Политика

ЦИК назвал дату выборов губернаторов Мордовии и Белгородской области

ЦИК назвал дату выборов губернаторов Мордовии и Белгородской области

Губернаторские выборы в Мордовии и Белгородской области пройдут в сентябре 2021 года, сообщили в Центризбиркоме РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова, который попросил отставку. Сменить Волкова может премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Также российский лидер назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

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#выборы #цик #мордовия

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