ЦИК назвал дату выборов губернаторов Мордовии и Белгородской области

Губернаторские выборы в Мордовии и Белгородской области пройдут в сентябре 2021 года, сообщили в Центризбиркоме РФ.

Губернаторские выборы в Мордовии и Белгородской области пройдут в сентябре 2021 года, сообщили в Центризбиркоме РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова, который попросил отставку. Сменить Волкова может премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Также российский лидер назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.