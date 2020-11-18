19:42 18 Ноября 2020Политика
ЦИК назвал дату выборов губернаторов Мордовии и Белгородской области
Губернаторские выборы в Мордовии и Белгородской области пройдут в сентябре 2021 года, сообщили в Центризбиркоме РФ.
Губернаторские выборы в Мордовии и Белгородской области пройдут в сентябре 2021 года, сообщили в Центризбиркоме РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова, который попросил отставку. Сменить Волкова может премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
Также российский лидер назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.