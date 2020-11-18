Врач объяснил, почему курение при коронавирусе может быть полезно

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич допустил, что в некоторых случаях курение действительно может оказывать положительное влияние на здоровье пациента с COVID-19.

В феврале 2020 года в СМИ появилось несколько сообщений об исследованиях, согласно которым заболеваемость коронавирусом среди некурящих людей оказалась выше, чем у курящих. Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич допустил, что в некоторых случаях курение действительно может оказывать положительное влияние на здоровье пациента с COVID-19.

Китайские медики опубликовали результаты опроса 1099 инфицированных коронавирусом человек. Выяснилось, что 85,4% опрошенных оказались некурящими. При этом более половины мужского населения Китая и примерно треть всего взрослого населения страны имеют эту вредную привычку.

Спустя некоторое время в журнале Европейской академии аллергии и клинической иммунологии Allergy вышел материал о клинических характеристиках 140 заболевших. Лишь два человека из них оказались активными курильщиками, то есть 1,4% от общего числа. В статьее такие данные подавались достаточно осторожно, а авторы призывали не делать из опубликованных результатов никаких определенных выводов.

Кроме того, ученые просили обратить внимание на то, что для курящих людей инфекция может иметь значительно более серьезные последствия, чем для тех, кто не курит.

Коронавирусная инфекция «цепляется» за те же клетки легких, что и никотин, поэтому в некоторых случаях курение может оказывать позитивное влияние на здоровье пациента, объяснил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Французским врачам рекомендовали носить никотиновые пластыри. Они клеили их, чтобы какой-то уровень никотина поддерживать в организме, а вирус не цеплялся. Насколько жива эта теория, я не знаю, но я думаю, что здравое зерно в этом есть. Это не говорит о том, что нам всем надо начать снова курить. Это двусторонняя монета. Если курильщик забоелвает в тяжелой форме, то воспалительный процесс в легких сильнее. Пройдет год или два, и мы с вами узнаем, может ли никотин защищать от коронавируса», — объяснил эксперт.

На днях в СМИ появились сообщения о том, что итальянские ученые нашли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах крови, выделенных у бессимптомных пациентов еще в сентябре 2019 года, за полгода до масштабного распространения патогена. Они выявили антитела к коронавирусу у 111 из 959 человек, которые прошли скрининговое обследование рака легких в период с сентября 2019 года по март 2020 года. При этом 14% процентов случаев выявления пришлись на сентябрь 2019 года,

По мнению Менделевича, пандемия действительно могла начаться гораздо раньше, чем считают специалисты ВОЗ.

«Тогда COVID-19 воспринимали как обычный сезонный респираторный вирус. Тестов тогда не было, и нельзя было опередить, что оно вызвано новым коронавирусом. Антитела, теоретически, могут появляться и у человека, который не болел этим коронавирусом. Есть разные виды коронавиурса, и их большое количество. И какое-то количество коронавирусов, существующих до этого, то рже дают антитела. Тут масса объяснений может быть.», — заключил гость эфира.

Ранее на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» академик РАН, доктор медицинских наук РФ и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, почему пандемия коронавируса отчасти пойдет на пользу российским семьям.

За последние сутки в стране выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За последние 24 часа в России полностью выздоровели 25 179 человек.