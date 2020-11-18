Украинский парламентарий присвоил себе статус президента

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков назвал себя президентом, когда его попросили прокомментировать собственную работу.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков назвал себя президентом, когда его попросили прокомментировать собственную работу.

Разумков шутливо рассказал о своей работе, а затем добавил, что он в некотором роде является президентом, пишет Die Welt. По его словам, должность председателя на немецком языке звучит как "президент парламента", так что в какой-то степени он уже глава государства.

Украинский парламентарий также уточнил, что надо думать о проблемах Украины, а не о политических амбициях. Однако Разумков вспомнил, что его уже спрашивали о желании стать главой страны.