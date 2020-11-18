Украинские националисты высказались о смерти родившегося во Львове Виктюка

Скончавшийся накануне в Москве известный во всем мире театральный режиссер Роман Виктюк, был уроженцем Львова, и поэтому украинские националисты не могли оставить без внимания известие о его смерти.

Скончавшийся накануне в Москве известный во всем мире театральный режиссер Роман Виктюк, был уроженцем Львова, и поэтому украинские националисты не могли оставить без внимания известие о его смерти.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua», отмечая, что у украинских националистов не нашлось для прощания со знаменитым земляком ни слов уважения, ни слов скорби. Они сосредоточили все свое внимание лишь на том, что Виктюк «работал для московитов», а это значит в его смерти нет ничего плохого.

«Пишут, что умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. Все семь лет московской военной агрессии против его Родины он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли. Может хорошо, что умер?», — написал, например, лидер украинской радикальной группы «Братство» (деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский.

При этом Корчинский не постеснялся добавить, что не видел ни одного поставленного Виктюком спектакля.

Под его постом в соцсетях другие украинские националисты оставили соответствующие комментарии:

«Родился украинцем, умер москалем», «Виктюк будет похоронен в путинской России, вот все, что нужно знать про Виктюка», — и тому подобные записи.

По словам украинского писателя, журналиста и спикера 13-го запасного батальона запрещенной в России организации «Правый сектор» Алексея Быка, он вообще не понимает «всенародного плача по Виктюку», который жил в Москве, там же работал и умер.

«Люди, вы что, пьяные?» — удивляется Бык.

Кое кто из комментаторов, правда вспомнил, что в 2014 году Роман Виктюк, призывал жителей Донбасса выключить телевизоры и разобраться в происходящем в тишине. А также призывал всех, кто не считает себя гражданином Украины, оставить ее в покое.

Сам Виктюк, рассказывая о своем приезде в Москву в 70-х годах ХХ века, говорил:

«В Москву меня провожали, как в Сибирь. Деньги всем домом зашили в сатиновые трусы… Все так прятали, чтобы ни один москаль не мог найти, что дали ребенку из Западной Украины», — цитирует режиссера «СТРАНА.ua».

Напомним, народный артист России Роман Виктюк, которого в конце октября госпитализировали в Москве после заражения коронавирусной инфекцией, скончался в понедельник, 17 ноября. Ему было 84 года. По сообщению РИА Новости похоронить режиссера планируется на его родине – во Львове.