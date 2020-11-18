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19:28   18 Ноября 2020
Общество

Путину доложили о нехватке лекарства от коронавируса в аптеках

Путину доложили о нехватке лекарства от коронавируса в аптеках

Лекарства от коронавируса нет в 85% аптек России, заявил глава Общественного народного фронта Михаил Кузнецов.

Также в 30% аптек отсутствуют противовирусные препараты, которые рекомендовали в Министерстве здравоохранения России. На это указали результаты мониторинга Общественного народного фронта (ОНФ). Кузнецов доложил об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.

"Но при этом самый востребованный препарат отсутствует в 85% аптек", — заявил Кузнецов.

Первые партии вакцины "ЭпиВакКорона", созданной в "Векторе", поступят в гражданский оборот до 10 декабря этого года. Информацией об этом поделилась вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с Владимиром Путиным, передает телеканал "360".

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#путин #онф #аптеки #коронавирус

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