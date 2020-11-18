Ломидзе: Сочи, Шерегеш и Мурманск будут «хитами» новогодних продаж

В «Патриоте» обсудили наиболее востребованные российскими туристами направления отдыха.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала наиболее востребованные российскими туристами направления для отдыха. Об этом она рассказала на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в среду, 18 ноября.

Гостья студии подтвердила, что объем продаж туров не такой высокий, как в предыдущие годы. В этой связи очень сложно сформировать общую картину продаж и предпочтений туристов.

«Люди боятся сами заболеть и опасаются, что поездка сорвется. Думают, что могут быть введены ограничения в тех или иных регионах, где планировался отдых, поэтому, строго говоря, четкой и завершенной картины продаж и предпочтений туристов пока нет», — отметила Ломидзе.

Впрочем, уже можно делать определенные выводы. Например, туроператоры обратили внимание, что спрос на направление Краснодарского края до сих пор сохраняется. В связи с приближающимися новогодними праздниками в большей степени россияне начали рассматривать горнолыжные курорты.

«В целом спрос на горнолыжные курорты активнее, чем был в прошлом году. Мы считаем, что это будет одним из хитов продаж. В частности, Красная поляна — “Роза Хутор”, Шерегеш в Кемеровской области, у которого появились новые возможности в связи с запуском чартеров туда, и Мурманская область. Я уже не говорю про курорты Кавказа, которые также активно сейчас на рынке продаются», — поделилась директор ассоциации туроператоров России.

Впрочем, экскурсионные поездки, не связанные с активным отдыхом, продемонстрировали меньший объем продаж по сравнению с 2019 годом. Однако и здесь определились свои «любимчики».

«Но мы считаем, что хитом на новогодние праздники станет Санкт-Петербург. Как будет выглядеть первая пятерка или десятка, мы готовы будем сказать через недели две», — дала прогноз Ломидзе.

Также эксперт в сфере туризма отметила позитивную тенденцию на международных направлениях. В этом году безоговорочными лидерами стали Турция, Занзибар и Мальдивы.

«У нас открывается одно направление за другим. Правда, нельзя их назвать строго туристическими. Многие просят назвать пятерку самых продаваемых. В этом году у нас пятерка из трех – Турция, Занзибар, Мальдивы. И ОАЭ буквально с этой недели, в связи с увеличением частоты [полетов] тоже стремятся в эту пятерку. Собственно говоря, это практически все. Есть еще Куба, куда тоже летают два рейса в неделю», — отметила Ломидзе.

На вопрос о том, выросли ли цены в указанных странах, спикер пресс-конференции ответила однозначно:

«Цены не выросли вообще — в валютном соображении. В случае с Кубой и Занзибаром они даже стали ниже. Просто курс вырос».

Пожалуй, открытием года стал архипелаг Занзибар, который располагается неподалеку от континентальной Танзании. Несмотря на небольшую площадь туристической зоны, до конца 2020 года туроператоры ожидают принять десятки тысяч россиян.

«Это не Таиланд или Вьетнам, где в прошлом году были миллионные потоки. Мы можем говорить о 100-200 тысячах людей — это предел, максимум. В прошлом году — 6 тысяч россиян отдохнуло там. Из них 5 тысяч — пассажиры чартерных рейсов, класс туристов. Поток будет сопоставимым в этом году», — заверила эксперт.

Также гости студии обсудили туристический ваучер — так называемые отложенные путевки. По словам Ломидзе, некоторую часть из них удалось удовлетворить уже сейчас. Однако большинство россиян надеется на лето и весну 2021 года.

«Государство должно защищать турфирму, чтобы она могла выполнить обязательства перед людьми. Понятно, что с учетом открытия ряда направлений, часть запросов отложенных обязательств перед теми, кто купил туры прошлой весной, удалось удовлетворить в этот период, начиная с июля. Но большая часть рассчитывает на открытие полноценного сезона летом», — заметила участница «Патриота».

Ломидзе рассказала, что ваучер выписывается туристам в соответствии с постановлением правительства, которое регламентирует отсрочку. Документ оформляется в договоре в виде специального дополнительного приложения в тех случаях, если туроператор согласился с распоряжением кабмина. Тогда ваучер должен быть использован до 2021 года.

«Если не принял, то взаимодействие с туристами регламентируется внутренними документами, которые турист тоже подписывает на основе взаимных интересов. Если он не согласен, то может подать в суд», — объяснила эксперт.

По словам исполнительного директора ассоциации туроператоров РФ, судебных дел по этому поводу действительно много. Однако каждый раз разбирательство заканчивается по-разному: либо в пользу туриста, либо — туристической фирмы.

«Я сужу по тем вопросам, что мы получаем, по письмам и консультациям. Были случаи, когда турист получал либо возмещение денег, либо получал услугу, но при этом просил возмещение морального вреда и ущерба. Суд принимал решение в пользу турфирмы. Если туристу отказывали выплатить в хамской форме, то в пользу потребителя», — поделилась эксперт.

Также Ломидзе добавила, что совсем не имеет значения, чартер какой авиакомпании заказывает турфирма — отечественной или иностранной. Подавляющую роль играет интерес туриста.

«Суд это не учитывает. Есть интерес потребителя, он может получить свои деньги», — подытожила гостья «Патриота».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 90% заразившихся коронавирусом в другой стране вернулись после отдыха из Турции.

Такой вывод был сделан на основе статистики возвратившихся из страны 1,5 млн человек с 1 августа — дня открытия границ. Так, более 10 тыс. тестов вернувшихся домой россиян на коронавирус оказались положительными.