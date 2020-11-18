Глава Правительства САР провел инспекцию нового госпиталя в Дамаске

Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус поприсутствовал на открытии новой больницы в Дамаске. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус поприсутствовал на открытии новой больницы в Дамаске. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В Национальном госпитале, который расположен в городе Эт-Телль, оборудованы отделения неотложной помощи и почечного диализа. Больница рассчитана на 60 коек. Стоимость медицинского объекта составляет 1,45 млрд сирийских фунтов. Глава правительства провел инспекцию здания и лично пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

Ремонт пострадавших госпиталей и больниц является приоритетным вопросом для сирийского правительства. Союзные страны и международные организации помогают властям САР решить эту проблему.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в военном госпитале "Тишрин" в Дамаске прошла научная встреча. Организатором форума выступила Российская Федерация. Специалисты из РФ ознакомили сирийских коллег с новыми разработками в области протезирования.