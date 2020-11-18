"Роснефть" нашла покупателя на долю в проекте "Восток Ойл"

Сингапурская компания Trafigura присоединится к арктическому проекту "Роснефти": организация приобретет долю в 10% в уставном капитале "Восток Ойл", говорится в отчете "Роснефти".

Сингапурская компания Trafigura присоединится к арктическому проекту "Роснефти": организация приобретет долю в 10% в уставном капитале "Восток Ойл", говорится в отчете "Роснефти".

16 ноября 2020 года состоялось заседание совета директоров "Роснефти". В ходе собрания было утверждено соглашение по продаже Trafigura PTE LTD 10% уставного капитала ООО "Восток Ойл". Сделка была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям, сообщает пресс-служба правительства.

Сумма сделки не разглашается. Оценка проекта "Восток Ойл" без учета перспектив производства СПГ колеблется от 70 миллиардов долларов (Bank of America) до 100 миллиардов долларов (Goldman Sachs). "Роснефть" продолжает вести переговоры с другими потенциальными инвесторами, в том числе с индийской ONGC и британской BP.