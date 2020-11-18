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19:12   18 Ноября 2020
Происшествия

МЧС заявило об отсутствии пострадавших при ЧП в Коммунарке

МЧС заявило об отсутствии пострадавших при ЧП в Коммунарке

Хлопок прогремел на территории инфекционной больницы в Коммунарке. В МЧС уточнили, что данные о пострадавших не поступали, пишет РИА Новости.

Разрыв трубы с кислородом произошел в лечебном учреждении в московской Коммунарке, где в основном лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Инцидент, по предварительной информации, обошелся без пострадавших, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Сигнал о хлопке в городской клинической больнице №40 поступил вечером 18 ноября. Возможной причиной случившегося назвали разгерметизацию кислородного баллона. К устранению последствий ЧП привлекли сотрудников всех экстренных служб. По факту происшествия проводится проверка.

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#мчс #хлопок #коммунарка

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