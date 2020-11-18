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19:08   18 Ноября 2020
Экономика

Пенсии и зарплаты россиян предложили поднять во благо экономики РФ

Пенсии и зарплаты россиян предложили поднять во благо экономики РФ

Экономика РФ может выйти из кризиса и увеличить прирост ВВП за счет индексации пенсий и зарплат, сообщает "Российская газета".

С помощью перерасчета зарплат и пенсионных накоплений можно увеличить производство в некоторых отраслях. По мнению экспертов, семьи получат возможность приобретать различную бытовую технику, автомобили и даже недвижимость. Экономисты уверяют, что индексация пенсий и зарплат на 5% выше ожидаемого уровня дадут ощутимые темпы роста потребления домашних хозяйств.

Экономисты из РАН сообщают об основном динамическом факторе, которым будет являться потребительский спрос, обусловленный доходами граждан. В том случае, если доходы населения возрастут, то предприниматели будут расценивать этот факт как возможность для прироста оборотов и будут инвестировать в производства

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