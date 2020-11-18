Сотрудники МЧС прибыли в Коммунарку после сообщений о хлопке

Сообщением о хлопке кислородного баллона в Коммунарке заинтересовались в МЧС, о чем заявил источник ТАСС.

Сообщением о хлопке кислородного баллона в Коммунарке заинтересовались в МЧС, о чем заявил источник ТАСС.

Очевидцы рассказали, что хлопок в больнице мог произойти из-за кислородного баллона. По предварительным данным, в больнице произошел разрыв трубы с кислородом. На место инцидента прибыли сотрудники московских экстренных служб, проводится проверка по поводу сообщений о хлопке кислородного баллона. Обстоятельства произошедшего пока уточняются, как указал ТАСС.

"Произошел разрыв кислородного трубопровода, повреждено оборудование и помещения, отмечается сильное задымление", — указал источник агентства.

Коммунарка за время пандемии стала основным учреждением, куда помещают людей с подозрением на коронавирус. Для лечения пациентов и размещения людей на карантин там выделены спецкорпуса.