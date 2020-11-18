Сатановский: в НАТО начался обмен любезностями после действий РФ в Карабахе

Между союзниками по НАТО происходит такой интересный «обмен любезностями», что возникает множество вопросов. Например, хочется спросить у руководства альянса, почему подробности о действиях члена НАТО Турции, оно выясняет именно Москве?

Между союзниками по НАТО происходит такой интересный «обмен любезностями», что возникает множество вопросов. Например, хочется спросить у руководства альянса, почему оно выясняет подробности о военно-политических действиях Турции, входящей в НАТО, не у Эрдогана, а в Москве?

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя обращение Соединенных Штатов Америки и Франции к России с просьбой разъяснить, какую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта сыграла Турция.

Также Сатановский напоминает, что госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с ростом турецкого военного потенциала в регионе, а президент Турции Реджеп Эрдоган из-за плотного рабочего графика не принял Майка Помпео, когда тот накануне нанес визит в Анкару.

«Такой интересный обмен любезностями идет между союзниками по НАТО, что невольно хочется спросить: что такое, ребята? Что нынче в вашем блоке происходит между его участниками, коль скоро руководству альянса приходится у одного из двух своих главных противников выяснять подробности, насчет того, что делает по военно-политической части Турция, которая в этот блок входит? – отмечает Сатановский. — И почему это нельзя спросить не у Путина, а у Эрдогана? Не ответит? Или ответит так, что проще запросить Москву?».

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По его словам, вполне понятно, почему США и Франция, являющиеся вместе с Россией сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту, обращаются с вопросами к Москве. Ведь конфликт в Карабахе был внезапно разрешен не только без их участия, но и без их согласия и разрешения. Россия неожиданно для всех завершила конфликт, «не спросясь» у сопредседателей, не посоветовавшись, без бесконечных и бессмысленных переговоров.

«И не так, как это было бы выгодно Вашингтону и Парижу, если представить себе, что они вообще понимали, чего они там хотят, помимо того, чтобы России не было ни в Армении, ни в Азербайджане, да и вообще нигде. Лучше всего, конечно, чтобы ее и в самой России не осталось… Развалилась бы наконец, что ли?», — рассуждает Сатановский.

Тем не менее, по его словам, все же не понятно, почему с вопросами на счет Эрдогана сопредседатели пристают к российскому президенту Владимиру Путину. В Карабахе, напоминает Сатановский, больше месяца шла настоящая, серьезна война, в ходе которой погибли тысячи людей, множество людей получили ранения и были искалечены, а число беженцев превысило сто тысяч. Однако это все не волновало никого в мире, кроме тех, кто непосредственно был вовлечен в конфликт, а также кроме России и Турции.

В США в это время проходили выборы, во Франции, и не только там, произошли теракты, напоминает политолог.

«Ну, в критический момент вмешалась чрезвычайная тройка: Путин, Шойгу, Лавров. И все вопросы решила. И с Алиевым, и с Пашиняном, и с Эрдоганом. А дальше уже наши миротворцы их будут решать. Группировка профессиональная — Сирию прошли. Ни у кого таких кадров нет. Что до вопросов, на счет роли Турции, обращенных к российскому президенту… Шли бы они к Эрдогану, что ли?», отмечает эксперт.

Тем более, подчеркивает Сатановский в заключение, что вопросы по-прежнему задаются в хамоватом, привычном для Госдепартамента США тоне: «Россия должна объяснить…». Но Россия, по его словам, если и была кому-то должна, «всем все простила». А тем, кто не знает этой старой поговорки, было бы лучше заняться изучением русского фольклора – еще пригодится.