Президент России сменил главу Республики Мордовия

Российский лидер Владимир Путин подписал прошение главы Республики Мордовия Владимира Волкова, который заявил об уходе со своего поста.

Российский лидер Владимир Путин подписал прошение главы Республики Мордовия Владимира Волкова, который заявил об уходе со своего поста.

Одновременно с этим президент Российской Федерации принял решение о назначении временного руководителя региона. На эту должность Путин выбрал председателя кабинета министров Республики Дагестан Артема Здунова.

О назначении Здунова ранее писали некоторые средства информации. Издания отмечали, что чиновник является мордвином по национальности и имеет опыт работы в Кабмине Республики Татарстан.