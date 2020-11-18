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18:56   18 Ноября 2020
Политика

Президент России сменил главу Республики Мордовия

Президент России сменил главу Республики Мордовия

Российский лидер Владимир Путин подписал прошение главы Республики Мордовия Владимира Волкова, который заявил об уходе со своего поста.

Одновременно с этим президент Российской Федерации принял решение о назначении временного руководителя региона. На эту должность Путин выбрал председателя кабинета министров Республики Дагестан Артема Здунова.

О назначении Здунова ранее писали некоторые средства информации. Издания отмечали, что чиновник является мордвином по национальности и имеет опыт работы в Кабмине Республики Татарстан.

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#путин #волков #мордовия #здунов

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