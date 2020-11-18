Перспективы российского рынка позитивно повлияют на рубль в 2021 году

Шансы российской валюты на укрепление в следующем году оценил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Nation News.

Шансы российской валюты на укрепление в следующем году оценил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Nation News.

Несколько мировых факторов могут отыграть потери российского рубля в следующем году. Сложная политическая обстановка в США, связанная с выборами президента, колеблет американский доллар, которому эксперты предрекают падение на 20% в 2021 году. На это также повлияет госдолг страны и тяжелая экономическая ситуация. Не намного лучше ситуация и в Евросоюзе, уверен Колташов.

"Европейский союз не имеет шансов выбраться на новую перспективу роста", — считает собеседник агентства.

Выходом для обеих иностранных валют станет девальвация, которая позитивно скажется на курсе рубля. Но по срокам эксперт не смог сориентировать корреспондентов, отметив большую вероятность ошибки в подобного плана любых расчетах. Однако Колташов отметил перспективы российского рынка, которые благотворно повлияют на курс рубля в 2021 году: инвесторы могут обратиться к нему из-за страха нестабильности иностранных активов.