Путин направил руководить Белгородской областью вице-премьера Ставрополья

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Ставрополья Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Ставрополья Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля в среду, 18 ноября.

Российский лидер провел рабочую встречу с Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его на этот пост.

Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку в сентябре. Он руководил регионом 27. Место врио оставалось вакантным два месяца. Роль первого лица в Белгородской области все это время исполнял первый заместитель губернатора Денис Буцаев.

Гладков до назначения занимал пост заместителя председателя Ставропольского края. Ему 51 год.