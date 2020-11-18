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18:42   18 Ноября 2020
Армия

Нарышкин рассказал о попытках Запада сорвать договоренности по Карабаху

Нарышкин рассказал о попытках Запада сорвать договоренности по Карабаху

США и некоторые страны ЕС провоцируют националистов в Армении и Азербайджане, чтобы сорвать перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

По словам директора Службы внешней разведки РФ, западные страны оказывают влияние на армянских и азербайджанских националистов, чтобы дискредитировать срыв соглашения о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", — пояснил Нарышкин.

По его словам, данная информация в очередной раз подтверждает, что США и их европейские друзья решают свои внешнеполитические задачи за счет интересов простых людей.

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#россия #нарышкин #азербайджан #армения #нагорный карабах

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