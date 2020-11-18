Сторонники Навального слепо рассчитывают на поддержку Байдена

Российские сторонники демократа Джо Байдена поспешили поздравить своего кумира с "победой" на американских выборах, надеясь на финансовую помощь со стороны США.

Российские сторонники демократа Джо Байдена поспешили поздравить своего кумира с "победой" на американских выборах, надеясь на финансовую помощь со стороны США.

Приверженцы либеральных взглядов уже построили планы на будущую администрацию главы Соединенных Штатов. "Байденисты" рассчитывают, что Вашингтон будет проявлять "политику непринятия" в адрес Москвы.

Одним из главных поклонников Демократической партии стал сторонник блогера Алексея Навального, который также поздравил Байдена, Владимир Милов. Он активно следил за избирательным процессом США, выступая против действующего лидера страны Дональда Трампа.

Еще один друг Навального Владимир Ашурков даже успел дать демократам несколько советов по управлению государством. По его словам, Вашингтон должен вывести Соединенные Штаты на уровень "глобальной державы".

Либеральное сообщество рассчитывает на финансовую помощь со стороны Белого дома, однако все иллюзии может развеять пандемия нового типа коронавируса, которая нанесла по США серьезный удар, пишет Nation News.