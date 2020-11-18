Россия в сентябре увеличила вложения в госдолг США

Российские инвесторы в сентябре увеличили свои вложения в государственные облигации США с $5,86 млрд до $5,96 млрд из-за покупки долгосрочных казначейских облигаций США.

Российские инвесторы в сентябре увеличили свои вложения в государственные облигации США с $5,86 млрд до $5,96 млрд из-за покупки долгосрочных казначейских облигаций США.

Основным инвестором России в американские государственные облигации традиционно является ЦБ РФ.

Напомним, что Россия в 2018 году вышла из списка 30 крупнейших держателей госдолга США из-за продажи государственных ценных бумаг Америки после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Москвы с риском их расширения в будущем.

Общий объем инвестиций иностранных инвесторов в госдолг США снизился на $12,2 млрд в сентябре — до $7,07 трлн. Спад фиксируется третий месяц подряд. Из этого объема на правительства и центральные банки пришлось $4,2 трлн.

В конце октября Минфин России выставил на аукционы два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную сумму 436,5 млрд рублей.