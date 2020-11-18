Замоскворецкий суд получил дело экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Дело экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и бывшего директора представительства "Роснефти" в регионе Геннадия Кондратова поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

Дело экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и бывшего директора представительства "Роснефти" в регионе Геннадия Кондратова поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

Фигуранты обвиняются по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ — организация растраты и растрата средств в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы и штраф суммой до 1 млн рублей.

По данным следствия, с 2014 по 2019 год была организована растрата более 7,5 миллиона рублей, принадлежащих нефтяной компании "Роснефть". Ишаев обеспечил заключение договоров по завышенной цене с компанией "Бейс", которая принадлежит ему, по аренде жилого помещения. Им пользовался Кондратов, который ввел в заблуждение членов закупочной комиссии.