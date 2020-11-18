Рестораторы ожидают новых ограничений из-за COVID-19

По словам петербургского ресторатора Александра Затуливертова, ходят слухи о полном закрытии заведении.

Ресторатор Александр Затуливертов призвал смягчить ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в отношении ресторанного бизнеса. Об этом он заявил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в среду, 18 ноября.

«Если говорить о разумном решении проблемы, то я бы увеличил время закрытия до полуночи. Это тот час, которого не хватает посетителям и нам. Тогда проблемы для многих стали бы минимальны», — отметил ресторатор.

В студии гости онлайн-эфира обсудили подготовку к грядущим новогодним праздникам. В первую очередь, убытки понесут места общественного питания, среди которых и рестораны.

Спикер конференции Затуливертов рассказал, что ближе к Новому году россияне продолжают обращаться к предварительным бронированием. Однако в ресторанном бизнесе не спешат радоваться, а «готовятся к худшему».

«Я думаю, что вряд ли кто-то видит что-то радужное. Если раньше обычной практикой было внесение предоплаты, то сейчас вся бронь просто уходит в лист ожидания. Будем смотреть, ожидать решений. Ждем ужесточения ограничений с 30 ноября, здесь слухи играют важную роль. Ожидается полное закрытие на два месяца. Готовимся к худшему», — делится эксперт.

При этом новогодние праздники играют важную роль при формировании бюджета сферы общепита. По словам Затуливертова, именно в этот период происходит наращивание так называемой «подушки безопасности».

«Год назад критики малого бизнеса говорили, что у него должна быть подушка безопасности. Последние две недели декабря и первые десять дней января — это тот период, когда мы ее накапливаем. Это позволяет нам прожить остаток января, февраль и часть марта. Теперь вы сами понимаете, в каком мы состоянии будем», — посетовал ресторатор.

Также в праздничные даты нельзя будет провести корпоративы. Соответствующие ограничения ввели во многих городах России — Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. В последнем, например, дополнительные ограничения охватят период с 14 ноября до 15 января 2021 года. Согласно ним, максимальное число участников публичных мероприятий не должно будет превышать 50 человек.

В Петербурге спрос на новогодние корпоративы сократился на 80% https://t.co/7nLI6qBGKZ pic.twitter.com/OkHZ71Tk4g — Телеканал «Санкт-Петербург» (@topspb_tv) November 11, 2020

Владелец ресторана в Петербурге Затуливертов выразил надежду, что чиновники все же не оставят своих сотрудников без праздника.

«Как всегда, в России две крайности. Чиновники запрещают нам работать, с другой — сами же часто бронируют. Надеюсь, что одной рукой они подпишут распоряжение об ограничении или снятии ограничений, с другой — не оставят своих сотрудников и семьи без Нового года», — смеется гость «Патриота».

На сегодняшний день ресторанам не разрешается принимать гостей с 23 вечера до 6 утра. Как рассказал Затуливертов, от такого запрета больше всего пострадали бары.

«Мы почувствовали падение оборота на 15% максимум. И то, за счет пятниц и суббот — люди просто перестали ходить в ресторан, потому что заканчиваешь работать в 18, пока домой, все равно закроемся в 23, а это значит, что последние заказы принимаем до 22. Поэтому граждане предпочитают вычеркивать рестораны из мест отдыха», — объяснил эксперт.

Среди наиболее лояльных мер — соблюдение полутораметровой дистанции между столами и рассаживание за каждый из них не более 4 человек.

«Персонал также должен носить индивидуальную защиту. Посетитель должен зайти в маске и вплоть до момента принятия пищи находится в ней. Роспотребнадзор не дал конкретных указаний, как их именно носить, но у каждого ресторана сейчас достаточный набор масок, достаточно просто попросить, мы с радостью их вам принесем, только приходите», — сказал ресторатор.

Не приносят неудобств и проверки Роспотребнадзора. Как отметил Затуливертов, за один месяц ведомство проверило его заведение только три раза, каждый раз демонстрируя предельно благосклонное отношение.

«Меня трудно отнести к стороннику ведомства, скорее, я ярый противник любых проверок, но вынужден признать, что более лояльного отношения к малому бизнесу со стороны контролирующих органов я не видел. Мы ожидали худших проверок, массовых штрафов и закрытий. Может, это центральная политика, не “кошмарить”. Но пока грех жаловаться. Мы в отличие от Москвы в очень хороших условиях, в Москве жестче», — заверил участник эфира.

В Москве вступили в силу новые ограничения из-за пандемии: вузы и колледжи обучают дистанционно; рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные заведения закрываются с 23.00 до 6 утра. Проведение культурных мероприятий приостановлено. И все это на 2 месяцаhttps://t.co/HLhNcRONaL — DW на русском (@dw_russian) November 13, 2020

Ранее в «Патриоте» доктор медицинских наук РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил мнение, что пандемия коронавируса может пойти на пользу российским семьям, которые из-за инфекции встретят праздник в кругу семьи.