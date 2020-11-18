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18:02   18 Ноября 2020
Общество

Звезда кино Любовь Румянцева скончалась в Минске

Звезда кино Любовь Румянцева скончалась в Минске

Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева умерла в Минске, сообщает пресс-служба "Беларусьфильма".

Сведений о том, что стало причиной ее смерти, пока нет. Родственники артистки опубликуют информацию о месте и времени церемонии прощания.

Румянцева стала широко известна среди советских зрителей после того, как исполнила роль Джулии в киноленте "Альпийская баллада", снятой по пьесе писателя Василя Быкова. Также она сыграла в таких фильмах, как "Венок сонетов" и "Аннычка".

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#минск #смерть #румянцева

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