Звезда кино Любовь Румянцева скончалась в Минске

Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева умерла в Минске, сообщает пресс-служба "Беларусьфильма".

Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева умерла в Минске, сообщает пресс-служба "Беларусьфильма".

Сведений о том, что стало причиной ее смерти, пока нет. Родственники артистки опубликуют информацию о месте и времени церемонии прощания.

Румянцева стала широко известна среди советских зрителей после того, как исполнила роль Джулии в киноленте "Альпийская баллада", снятой по пьесе писателя Василя Быкова. Также она сыграла в таких фильмах, как "Венок сонетов" и "Аннычка".