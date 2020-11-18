Астролог Горский спрогнозировал новые ограничения по коронавирусу

Пандемия коронавируса не спровоцировала интерес россиян к услугам астрологов, рассказал астролог Иван Горский.

Коронавирус останется в нашей жизни надолго: он будет мутировать и приспосабливаться, как любая другая болезнь. Об этом рассказал российский астролог Иван Горский. Впрочем, бороться с инфекции станет проще, спрогнозировал эксперт в онлайн-эфире «Медиагруппы «Патриот».

«Все будет зависит от государства, от возможностей, которые люди смогут вложить в борьбу с коронавирусом. Это и вакцина, и ограничительные меры, которые необходимо будет вводить. От этого и будет результат», — сказал Горский.

Ограничения по коронавирусу сохранятся, говорит эксперт. Горский предсказывает, что до 15 декабря ситуация с коронавирусом пойдет на спад, но двух недель все-равно будет недостаточно для полноценной подготовки развлекательных новогодних мероприятий.

«По причинам безопасности и невозможности развлекательных программ, скорее всего, придется встречать Новый год в близком кругу, среди близких и домашних, максимально ограничив контакты. Надеюсь, наши телеканалы будут показывать интересные программы, люди останутся перед телевизорами, буду смотреть что-то по интернету», — рассуждает Горский.

По словам астролога, напрямую звезды не указали, что в 2020 году мир накроет пандемия. Хотя в целом, прогнозы на год были негативные: сильный экономический спад во всем мире и России.

«Любой прогноз строиться на знании и информации, которой владеет человек. Любая организация, которая пользуется прогнозами., она должна понимать, что это 100%. Но биткоин я бы рекомендовал купить. В течение всего следующего года будет рост биткоина и всех других криптовалют. Это частные деньги. Многие инвесторы будут переводить туда», — посоветовал астролог.

Пандемия коронавируса не спровоцировала интерес россиян к услугам астрологов, рассказал Горский.

«Заказы — это относительное понятие. Люди как обращались к астрологии, так и обращались. Сфера интересов осталась прежней: личные отношения, карьера, бизнес, здоровье. Людей как волновали эти вопросы, так и волнуют», — заключил гость эфира.

В России несколько дней подряд количество новых случаев COVID-19 превышает 22 тысячи, и это число практически вдвое больше, чем пик, наступивший весной. Бурятия стала первым субъектом, который ввел локдаун в период второй волны пандемии.

За последние сутки в стране выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За последние 24 часа в России полностью выздоровели 25 179 человек.