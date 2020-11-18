Адвокат Михаила Меня раскрыла подробности уголовного дела

Генеральная прокуратура РФ предъявила обвинение в хищении 700 миллионов рублей бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню.

Генеральная прокуратура РФ предъявила обвинение в хищении 700 миллионов рублей бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню.

Под следствием также находится преемник Меня на посту губернатора Ивановской области Павел Коньков, который руководил регионом с 2013 по 2017 годы.

Следствие считает, что директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин и Павел Коньков совершили хищение бюджетных средств.

Генеральная прокуратура запросила задержать Меня, так как следствие располагает доказательствами причастности подозреваемого к хищению 700 миллионов рублей из областного бюджета в 2011 году.

Михаил Мень родился в семье священника и богослова Александра Меня, которого убили неизвестные в 1990 году. Он занимал должность главы администрации Ивановской области с 2005 по 2013 год. Потом перешел на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С начала работы в министерстве он является аудитором Счетной палаты РФ.