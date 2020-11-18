Митрахович рассказал, что ждет Украину, если Россия уменьшит транзит газа

Главное, что проиграла Украина в последние годы, это борьба за заполнение своей газотранспортной системы, по которой российский газ транзитом шел в Европу.

Главное, что проиграла Украина в последние годы, это борьба за заполнение своей газотранспортной системы, по которой российский газ транзитом шел в Европу.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews рассказал преподаватель Финансового университета при российском Правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, после того, как Россия снизит объемы транзитного газа в газо-транспортной системе Украины, Киеву останется лишь использовать газовые хранилища в качестве «таможенного склада». Но эта возможность станет мелким достижением в потоке тех поражений, которые Киев терпит в газовой сфере в последнее время.

«За все эти годы Украина проиграла главное – борьбу за будущее заполнение своей транзитной трубы. А дальше по цепочке идут уже проблемы с хранилищами и с остальной инфраструктурой», — объяснил эксперт.

После того, как Россия введет в эксплуатацию «Северный поток – 2», который напрямую свяжет ее с Германией, объем газа, идущий в Европу через Украину, сильно сократится.

Возможно, кому-то будет выгодно хранить запасы газа в украинских хранилищах, например, каким-нибудь западным компаниям, желающим выйди на западный рынок Украины. Это может произойти из-за либерализации украинского рынка и установившихся там высоких цен, объяснил эксперт-энергетик. То есть западным компаниям теперь может быть выгодно продавать газ на западе Украины.

«Такие компании могут хранить газ в украинских хранилищах в режиме "таможенного склада". Запуск режима "таможенного склада" – тот редкий случай, когда Украине что-то позитивное удалось в газовой отрасли», — отметил Митрахович.

Кроме того, теоретически, даже «Газпром» может договорится с Киевом о хранении своих запасов газа в украинских хранилищах, но для Москвы в этом не было бы никакого смысла, заключил эксперт.