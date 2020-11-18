Названа дата прощания с режиссером Виктюком

Церемония прощания со знаменитым театральным режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября в здании театра его имени, сообщает пресс-служба заведения.

Церемония прощания со знаменитым театральным режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября в здании театра его имени, сообщает пресс-служба заведения.

По предварительным данным, панихида пройдет в открытом для всех желающих формате. Однако представители театра просят людей соблюдать постановления, принятые во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее появилась информация о том, что смерть деятеля искусства настигла из-за инсульта, спровоцированного пневмонией COVID-19, передает Федеральное агентство новостей. Сам Виктюк неоднократно заявлял о том, что хочет быть похоронен в семейном склепе, расположенном на львовском кладбище.