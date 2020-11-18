Участники переговоров в Тунисе подверглись давлению со стороны Миссии ООН

Международные организации негативно повлияли на ход переговоров по ливийскому кризису в Тунисе. Об этом сообщил член парламента Ливии Иссам аль-Джехани.

Международные организации негативно повлияли на ход переговоров по ливийскому кризису в Тунисе. Об этом сообщил член парламента Ливии Иссам аль-Джехани.

По словам политика, представители Миссии ООН по поддержке Ливии пыталась продвинуть на пост руководителя нового правительства "своего человека". Эта ситуация негативно влияет на формирование конституционно-правовых норм ливийского государства.

Парламентарий Ливии заверил, что международная организация оказала давление на участников дискуссии в Тунисе. Плюс ко всему на урегулирование кризиса негативно повлияет тот факт, что следующие переговоры будут проводиться в формате видеоконференции, пишет Федеральное агентство новостей.