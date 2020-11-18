Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:47   18 Ноября 2020
Политика

Участники переговоров в Тунисе подверглись давлению со стороны Миссии ООН

Участники переговоров в Тунисе подверглись давлению со стороны Миссии ООН

Международные организации негативно повлияли на ход переговоров по ливийскому кризису в Тунисе. Об этом сообщил член парламента Ливии Иссам аль-Джехани.

По словам политика, представители Миссии ООН по поддержке Ливии пыталась продвинуть на пост руководителя нового правительства "своего человека". Эта ситуация негативно влияет на формирование конституционно-правовых норм ливийского государства.

Парламентарий Ливии заверил, что международная организация оказала давление на участников дискуссии в Тунисе. Плюс ко всему на урегулирование кризиса негативно повлияет тот факт, что следующие переговоры будут проводиться в формате видеоконференции, пишет Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#оон #ливия #тунис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров