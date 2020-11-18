Новый президент Молдавии направила благодарность Путину

Новый президент Республики Молдова Майя Санду, победившая на выборах, провела встречу в Кишиневе с послом России Олегом Васнецовым.

Новый президент Республики Молдова Майя Санду, победившая на выборах, провела встречу в Кишиневе с послом России Олегом Васнецовым.

Подробности переговоров раскрыли в партии "Действие и солидарность", в которой состоит избранный президент страны. Как следует из сообщения политсилы, Санду попросила Васнецова передать ее слова благодарности российскому президенту Владимиру Путину, ранее поздравившему женщину с победой. Кроме того, стороны обговорили отношения между странами.

Санду отметила, что стремится развивать сотрудничество с РФ в русле уважения и таким образом, чтобы они соответствовали интересам каждой из сторон.