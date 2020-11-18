В конфликте Нагорного Карабаха найден след «гадящей англичанки»

Специалисты нашли вмешательство другого государства в информационную войну против НКР.

После исследования информационной войны, которую вели стороны конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), стало ясно, что в виртуальном столкновении участвовали не только Армения и Азербайджан. Руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян рассказал порталу «Украина.ру» об участии Великобритании.

«С сентября до 9 ноября 2020 года центр выявил 6498 фейковых аккаунтов в социальных сетях. На первом месте Азербайджан — 31%. На втором месте Турция — 21%. На третьем месте неожиданно оказалась Великобритания — почти 19%», — заявил Григорян.

Специалист обратил внимание, что фейковые аккаунты проявили себя сразу же из-за дублированного контента. Авторы таких постов действовали по заданию сверху, уверен Григорян, иначе как объяснить одни и те же комментарии от разных людей:

«Дублировался контент. Причем местами крайне дилетантски. Различные аккаунты размещали одни и те же комментарии. Как по заданию. Очевидно, что работали они по шаблону. Одна и та же смысловая нагрузка. Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов».

При этом нужно отметить, что эти аккаунты создавались не прямо перед началом конфликта, добавил эксперт. Некоторым страницам было по несколько лет. В течение такого долгого срока их «прокачивали», наполняли информацией, чтобы потом они выглядели, как аккаунты настоящих людей. Как только в НКР разгорелся новый конфликт их «ввели в эксплуатацию».

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт.

Напомним, вечером 9 ноября 2020 года над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.