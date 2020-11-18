Дед Мороз объяснил, чему 2020 год научил россиян

Главный символ Нового года, Дед Мороз, 18 ноября празднует день рождения. По этому поводу он обратился к россиянам.

Главный символ Нового года, Дед Мороз, 18 ноября празднует день рождения. По этому поводу он обратился к россиянам.

Текущий год выдался тяжелым для большинства россиян из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране. Несмотря на это, многие люди научились больше ценить своих близких и друзей, заявил Дед Мороз в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Самое главное — мы поняли, что это можно делать на любых расстояниях — далеко или близко, за тридевять земель или по соседству, ведь у сказок моих нет никаких границ, преград, а расстояние не имеет значения", — высказался Дед Мороз.

Начинать с детьми разговор о факте существования Деда Мороза лучше после появления у них первых сомнений. Если вера в сказочного персонажа продолжается и после девяти-десяти лет, то с разговором не стоит затягивать, уверены психологи.