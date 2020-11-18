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17:29   18 Ноября 2020
Общество

Дед Мороз объяснил, чему 2020 год научил россиян

Дед Мороз объяснил, чему 2020 год научил россиян

Главный символ Нового года, Дед Мороз, 18 ноября празднует день рождения. По этому поводу он обратился к россиянам.

Текущий год выдался тяжелым для большинства россиян из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране. Несмотря на это, многие люди научились больше ценить своих близких и друзей, заявил Дед Мороз в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Самое главное — мы поняли, что это можно делать на любых расстояниях — далеко или близко, за тридевять земель или по соседству, ведь у сказок моих нет никаких границ, преград, а расстояние не имеет значения", — высказался Дед Мороз.

Начинать с детьми разговор о факте существования Деда Мороза лучше после появления у них первых сомнений. Если вера в сказочного персонажа продолжается и после девяти-десяти лет, то с разговором не стоит затягивать, уверены психологи.

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