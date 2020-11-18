Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:29   18 Ноября 2020
Происшествия

МВД задержало участников экстремистской организации в Волгоградской области

МВД задержало участников экстремистской организации в Волгоградской области

Злоумышленники, состоявшие в экстремистской организации в Волгоградской области, пытались препятствовать работе органов РФ на всех уровнях. Их задержала полиция.

Полиция арестовала в Волгоградской области троих местных жителей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Предводителем бандитской группировки оказался 41-летний уроженец Волгограда.

Злоумышленник создал сеть единомышленников. Всем участникам банды навязывалась мысль о том, что Российская Федерация не является самостоятельным государством, также их призывали не соблюдать законы страны и препятствовать работе органов власти всех уровней. Злоумышленники вели пропаганду как в Сети, так и в оффлайне, сообщили в СУ СКР по региону.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#арест #экстремизм #волгоградская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров