Гончаров рассказал, когда в экономике Украины ожидается «мясорубка»

Украина не в состоянии справится с теми вызовами, которые перед ней стоят – с распространением эпидемии коронавируса и ухудшением экономической ситуации.

Украина не в состоянии справится с теми вызовами, которые перед ней стоят – с распространением эпидемии коронавируса и ухудшением экономической ситуации.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, которое приводит РИА Новости, экономика страны окончательно скатится в кризис уже в 2021 году. Внутренняя нестабильность и сложная обстановка в мировой экономике не только не позволят Украине улучшить свои показатели, но и не позволят ей сохранить даже прежние показатели.

Украинский президент Владимир Зеленский, позиции которого и так ухудшаются, будет вынужден в этих условиях провести досрочные выборы в Верховную раду и сформировать новый кабинет министров. При этом на страну на протяжении как минимум ближайших 1,5 лет будут оказывать влияние последствия пандемии коронавируса, за которыми последуют и объективные экономические факторы.

Те грубые ошибки, которые уже допустили украинские власти, грозят стране настоящей «мясорубкой», считает эксперт.

«Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках», — предупреждает Гончаров.

Одним из самых плохих факторов, отмечает экономист, является то, что украинское население совершенно не доверяет властям и пытается скрыть от них любую свою деятельность. Из-за этого большая половина потребления на Украине находится в тени, и порядка 13 миллионов граждан страны по официальным данным не имеет дохода – а это почти треть всего украинского населения, которое составляет без малого 35 миллионов человек.

В заключение Гончаров выразил уверенность в том, что украинскую промышленность в следующем году ждет окончательный провал, а украинцам не стоит даже надеяться на увеличение доходов.