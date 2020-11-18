Юрий Лоза рассказал, кто на самом деле подал в суд на Шнурова

Музыкант обратил внимание, что юридический выпад в сторону Сергея Шнурова сделал вовсе не он.

В российских СМИ появилась информация, что певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на своего коллегу по музыкальному цеху, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Симоновский суд Москвы уже зарегистрировал исковое заявление о защите чести и достоинства со стороны автора хита про «маленький плот». Последнего обидели ехидные стихи Шнурова, в которых тот высмеял получение Лозой благодарности от российского президента Владимира Путина.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Юрий Лоза рассказал, что вовсе не он был инициатором искового заявления в адрес Шнурова. Противоправные действия в стихотворном его произведении нашел совсем другой человек:

«Это не я подал в суд на Шнурова, это мой адвокат [Глеб Шумилов]. У меня к Сергею Шнурову нет никаких претензий вообще, я с ним не разговариваю и не общаюсь. Но мой адвокат посмотрел на то, что написал Шнуров, и рассказал мне, что это противоправные действия. Он провел определенную экспертизу и сказал, что надо подавать в суд», — заявил Лоза.

По словам Глеба Шумилова, больше всего в стихах Шнурова его беспокоят не личные оскорбления в адрес Лозы, а затрагивание государственных институтов, российского президента и территориальной целостности России. Дело в том, что в начале произведения лидера «Ленинграда» говорится о Крыме, который относительно недавно вернулся в состав РФ.

«Ни в одном уважаемом государстве высокопоставленные лица, особенно те, которые занимают пост члена совета по культуре [сейчас на этой должности состоит Шнуров — прим.ред.], не позволяют себе коверкать фамилию президента и территориальную принадлежность некоторых регионов. Нужно с этим бороться, нельзя это просто так оставлять. Нужно создать прецедент, по которому общество сделает вывод: даже известные люди должны соблюдать нормы морали и права. Они должны это делать даже более внимательно, чем обычные граждане», – объяснил адвокат Лозы.

Шумилов добавил, что инцидент можно исчерпать после публичных извинений со стороны Шнурова. По словам юриста, они могут быть в стихах.

«В этом стихотворении лейтмотивом идут сомнения в заслуженности награды, которую дали Юрию Лозе. То есть господин Шнуров сомневается, в здравом ли уме президент России Владимир Путин объявляет благодарность тому или иному человеку. Мне кажется, это неправильно. Это просто откровенное хамство», — подчеркнул адвокат.

Напомним, 15 октября 2020 года президент Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе. Российский лидер сказал, что музыкант внес вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Помимо Лозы Путин наградил объявлением благодарности и почетными грамотами 50 врачей за заслуги в борьбе на коронавирусном фронте и отвагу, которую они проявили при исполнении профессионального долга.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за присоединение к России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.