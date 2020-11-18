Эксперты InfoBrics рассказали о масштабной милитаризации Японии

Москва и Пекин должны обратить внимание на кампанию Токио по милитаризации государства на фоне региональных проблем. Об этом сообщили эксперты издания InfoBrics.

Москва и Пекин должны обратить внимание на кампанию Токио по милитаризации государства на фоне региональных проблем. Об этом сообщили эксперты издания InfoBrics.

Специалист по международному праву Лукас Лейрос написал, что Япония приступила к масштабной милитаризации в последние годы. Это может быть обусловлено спорами о Курилах, а также ситуацией с островом Сенкаку.

Автор материала заметил, что японская сторона может предпринять попытку избавиться от присутствия американского военного контингента в стране. Однако, если Токио планирует нарастить боевую мощь, чтобы решить вопрос с островами, то для Японии это станет роковой ошибкой, передает "ПолитРоссия".